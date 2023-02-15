Сдавшийся украинский боевик призвал своих сослуживцев сложить оружие

Сдавшийся рассказал, что в плену к нему относились нормально и не били.

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Боевик украинской 72-й отдельной механизированной бригады, сдавшийся в плен под селом Никольское, обратился к другим украинским боевикам. По его словам, сдаться - это единственная возможность остаться в живых.

«Я недавно попал в плен под Никольским. Если бы я не попал, я бы был уже на том свете. Пацаны, меня не били, отношение нормальное. Если хотите остаться в живых, пожалуйста, лучше сдайтесь - иначе будет тот фарш, который я видел по этим окопам. Поверьте мне, это очень страшно», - рассказал солдат.

Ранее украинский боевик Александр рассказал, что его командованию было наплевать на подчиненных. После того как он сдался, солдат отметил корректное отношение со стороны российский военнослужащих.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов