Экипажи ударных вертолетов ВКС РФ продолжают громить украинские позиции в зоне СВО

Летчики уверяют, что давно научились уходить из-под вражеских обстрелов благодаря современной электронной начинке машин, бортовым комплексам обороны, и колоссальному опыту экипажей, наработанному в СВО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Четыре нажатия кнопки, и НАРы - неуправляемые авиационные ракеты - уходят в район позиций украинских боевиков. До ближайших окопов националистов остается не более трех километров, но НАРы летят дальше, на вторую линию украинской обороны, где наша разведка зафиксировала подозрительное движение колесной техники. Возможно, подвезли новую партию боеприпасов.

После удара происходят резкое снижение и разворот на 180 градусов. Затем - в ближайшую лощину, между двух оврагов. Украинские расчеты систем ПВО с особым остервенением охотятся за российскими ударными вертолетами. Также наземные подразделения противника вооружены переносными зенитными ракетными комплексами западного производства. Но летчики подчеркивают, что давно научились уходить из-под обстрелов. Помогает современная электронная начинка машин, бортовые комплексы обороны, и конечно, колоссальный опыт экипажей, наработанный за время проведения спецоперации.

График работы летчиков ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-28 плотный. Они совершают по несколько дневных или ночных вылетов за смену. При такой интенсивной работе машины находятся на аэродромах только для дозаправки и пополнения боезапаса, а экипажи - для получения новых задач.

Виктор - командир экипажа ударного Ми-35. В спецоперации он участвует с февраля прошлого года. За это время летчик совершил более 300 боевых вылетов. Говорит, что это цифра приблизительная, так как сбился со счета после первой сотни. И выделить один из целой череды - невозможно. Все вылеты разные, сложные, интересные и опасные. Однако после настоятельной просьбы нашей съемочной группы Виктор все же описал подробности недавнего ночного дежурства.

«Засветился в тепловизоре танк. Поразили одной ракетой. Далее отработали неуправляемыми по живой силе», - рассказал командир экипажа вертолета.

Молодой летчик является кавалером Ордена мужества. Его экипаж прикрывал наших вертолетчиков, совершивших вынужденную посадку на самом тяжелом участке линии боевого соприкосновения. Но эту историю командир тридцать пятого рассказать не успевает, ведь ему предстоит новое задание. Срочный вылет.

Работа в смешанных группах, когда задачу выполняют несколько вертолетов разных типов, - распространенная тактика наших летчиков. Каждая машина играет свою роль. Одни наносят удар, другие - прикрывают. Бойцы говорят, что способны сохранять тишину в эфире на протяжении всего полета. Экипажи сработались настолько, что понимают друг друга без слов, на уровне интуиции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.