Исчезают в никуда: как работают вертолеты Ми-35 в зоне спецоперации

На борту Ми-35 установлен комплекс обороны, который нарушает работу систем наведения зенитных ракет противника. Благодаря этому вертолеты сложно достать ответным огнем, и они успевают поменять позиции до того, как враг нанесет удар.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Транспортно-боевой вертолет Ми-35 выполняет свои боевые задачи в зоне спецоперации.

Пилоты называют Ми-35 летающей боевой машиной пехоты. Он может использоваться и для десантирования разведгрупп, и для эвакуации раненых. Машина надежно защищена бронепластинами и вооружена спаренной 23-миллимитровой пушкой, пускающей управляемые и неуправляемые ракеты.

Камера объективного контроля фиксирует нанесение удара. Достать вертолет ответным огнем противник не успевает или просто не может. Установленный на Ми-35 бортовой комплекс обороны нарушает работу систем наведения зенитных ракет, таких как «Игла» и «Стингер», и уводит их на ложные цели. Срабатывает не только техника, но и мастерство экипажа.

По возвращении Ми-35 на базу, на площадке уже ждет топливозаправщик и техники, которые достают отстрелянные гильзы - их место займут новые боеприпасы.

Пополнить боекомплект нужно за считанные минуты, а экипажам в это же время нужно получить координаты новых целей. После этого вертолеты отправляются на очередное боевое задание.

Каждый вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Появляются неожиданно, бьют, исчезают в никуда. Не только днем, но и ночью. На закате очередная ударная вертолетная группа уходит в сторону линии фронта.

Ранее «Звезда» показала кадры работы Ми-28Н. В рамках боевых вылетов российские вертолеты уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских националистов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов