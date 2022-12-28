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В воздухе Ми-28: кадры боевой работы российских ударных вертолетов в зоне спецоперации

11:01 28.12.2022
В МО РФ отметили, что в результате выполнения очередных боевых заданий экипажи уничтожили замаскированные пункты и бронетехнику врага. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28. Также в видео представлены вертолеты Ми-35 и Ми-8.

Как заметили в российском оборонном ведомстве, экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают уничтожать бронетехнику и военную инфраструктуру украинских боевиков. 

Также летчики сопровождают воинские колонны, обеспечивают доставку десанта, военных грузов, а также авиаподдержку подразделений. При этом все полеты происходят на предельно малой высоте. 

В МО РФ добавили, что в результате выполнения очередных боевых заданий экипажи уничтожили замаскированные пункты и бронетехнику врага. 

Ранее публиковались кадры боевого применения 152-миллиметровых гаубиц Д-20 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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