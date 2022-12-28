В воздухе Ми-28: кадры боевой работы российских ударных вертолетов в зоне спецоперации

В МО РФ отметили, что в результате выполнения очередных боевых заданий экипажи уничтожили замаскированные пункты и бронетехнику врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28. Также в видео представлены вертолеты Ми-35 и Ми-8.

Как заметили в российском оборонном ведомстве, экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают уничтожать бронетехнику и военную инфраструктуру украинских боевиков.

Также летчики сопровождают воинские колонны, обеспечивают доставку десанта, военных грузов, а также авиаподдержку подразделений. При этом все полеты происходят на предельно малой высоте.

В МО РФ добавили, что в результате выполнения очередных боевых заданий экипажи уничтожили замаскированные пункты и бронетехнику врага.

Ранее публиковались кадры боевого применения 152-миллиметровых гаубиц Д-20 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов