«Аллигатор» под прикрытием вертолета Ми-8 разнес опорный пункт украинских боевиков

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Летчикам поступило распоряжение выполнить боевую задачу - нанести удар по живой силе противника. Вместе с экипажем и группой огневой поддержки на Ми-8 отправилась съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Натальей Панталевой. Задача «восьмерки» - поддержать ударный вертолет Ка-52 в зоне боевых действий.

Вертолеты Ми-8 готовы в любой момент вылететь на боевое задание. Экипаж и спецназ группы огневого прикрытия на местах. Максимальная концентрация внимания.

«Мы сейчас на борту вертолета Ми-8. Надеваем ремень безопасности. Двери будут открыты, поэтому нужно обезопасить себя. Группа огневой поддержки готова в любой момент отреагировать на любое воздействие на вертолет. Открыть огонь на поражение», - прокомментировала корреспондент.

Ми-8 идет низко над землей. В десятках метрах от него - Ка-52, он же «Аллигатор». Группа огневой поддержки в полной боевой готовности. Ведется разведка местности. Главная задача - не допустить, чтобы противник нанес удар по нашим вертолетам.

«Мы занимаемся эвакуацией раненых, и также мы поддерживаем огнем при эвакуации наших летчиков с земли. Был случай, когда нам приходилось уже ночью эвакуировать летчиков. По нашим бил миномет. И это затрудняло эвакуацию летчиков. Но все равно мы благополучно все это сделали», - вспомнил боец с позывным Хан.

Полет занимает 25 минут. Скорость - 200 километров в час. Вертолет постоянно маневрирует, чтобы у ПВО противника не было возможности его заметить. Идет, чуть не касаясь верхушек деревьев и линий электропередачи.

С помощью ракетного вооружения Ми-8 может поражать живую силу и бронетехнику украинских боевиков. За безопасность экипажа отвечает бортовой комплекс обороны «Витебск». Эта система предназначена для обнаружения пуска ракет и защиты от атаки.

Такие комплексы стоят и на «Аллигаторах». Они успешно обнаруживают пуски ракет из ПЗРК иностранного производства.

И вот летчик выходит на исходный ориентир. Доходит до точки пуска ракет. Захватывает цель в прицел и резко задирает нос, выпуская с кабрирования 20 неуправляемых авиационных ракет. Затем вертолет разворачивается и наносит повторный удар.

После стрельбы Ка-52 снижается, экипаж выполняет противоракетный маневр и уходит на аэродром. Ми-8 разворачивается и следует за ним.

«Мы возвращаемся на базу. Ка-52 летит впереди нас. Он выпустил 40 авиационных неуправляемых ракет. Цель поражена! И мы сейчас возвращаемся домой», - заметила корреспондент.

До полетов никто из летчиков не дает интервью - плохая примета. Зато после успешного выполнения боевого задания один из офицеров рассказал о ежедневной работе штурмана, которая связана с постоянным риском.

«В день производим по три-четыре боевых вылета. В среднем один боевой вылет - это 50 минут, час. Находимся в непосредственной близости на интервале, дистанции. Мы постоянно наблюдаем ведущий вертолет. Ка-52 постоянно находится рядом», - поделился летчик-штурман Всеволод.

На интервью очень мало времени. Через 15-20 минут у экипажа следующий боевой вылет. Пилоты спешно уходят в штаб за получением нового распоряжения на боевой вылет. В это время инженеры обслуживают вертолет и пополняют боекомплект. На все - около получаса. И вот пара вертолетов вновь отправляется громить противника.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов