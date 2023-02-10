112: фигуристу Костомарову могут ампутировать почерневшие пальцы рук

Фигурист Роман Костомаров пришел в себя после операции по частичной ампутации стоп, его состояние остается крайне тяжелым.

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Российский фигурист Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоток и ситуация будет угрожать его жизни. Об этом сообщает паблик 112.

Сейчас олимпийский чемпион в танцах на льду находится в сознании. Ранее врачам пришлось частично ампутировать ему обе стопы и часть пальцев на ногах.

Состояние спортсмена остается тяжелым, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ. Ранее жена фигуриста Оксана Домнина заявила, что еще год назад даже не могла представить подобного.