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Ведущий Fox News назвал «идиотизмом» слова Байдена об отсутствии у него сожаления

Марина Крижановская
06:31 22.01.2023
Ранее глава США заявлял, что не сожалеет о том, что секретные документы хранились у него в гараже.
Ведущий Fox News назвал «идиотизмом» слова Байдена об отсутствии у него сожаления
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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В Соединенных Штатах телеведущий Fox News Джонатан Тарли высмеял заявления, исходящие от главы страны Джо Байдена. Тот ранее заявлял, что не сожалеет о том, что хранил секретные государственные документы в своем гараже. Ведущий назвал такие заявления «идиотизмом».

«Его заявление "без сожалений" просто раздражает. Это также редкостный идиотизм, учитывая присутствие прокурора на месте», - приводятся его слова на сайте телеканала.

Особый акцент журналист делает на присутствии генерального прокурора Роберта Хара во время речи Байдена. Тарли негодует: на что рассчитывает президент США в таких случаях.

«Либо президент полагает, что <...> скроет все подробности дела, либо он делает все возможное, чтобы заставить предъявить уголовное обвинение. Серьезно, никогда не стоит публично заявлять об отсутствии сожалений, когда вас подозревают в несерьезном отношении к законам о секретности», - заявил телеведущий.

Ранее было обнаружено еще шесть засекреченных документа после обыска в доме Байдена. Обыскивали все помещение. В общей сложности операция продлилась 12 часов. Среди найденных бумаг часть относится к периоду работы Джо Байдена в сенате, другая - ко времени работы в должности вице-президента.

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