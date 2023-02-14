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Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео

Алексей Курильченко
14:47 14.02.2023
В российском клубе заявили, что его игроки не являются инициаторами потасовки.
© Видео: Telegram, Бомбардир © Фото: ФК «Шинник» Ярославль, ВКонтакте
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В Сети было опубликовано видео драки между футболистами ярославского клуба «Шинник» и закарпатского «Миная». Конфликт произошел в турецком отеле Royal Seginus. На кадрах, опубликованных на портале «Бомбардир», можно увидеть, что конфликт произошел в коридоре отеля. Несколько спортсменов стоят друг напротив друга, обмениваясь оскорблениями. После этого двое футболистов начинают драться.

«В связи с этим футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было», - говорится в заявлении ФК «Шинник».

Напомним, конфликт произошел в турецком отеле Royal Seginus. Предположительно, один из представителей украинского клуба якобы потребовал от директора «Шинника» спеть гимн Украины. Позже стало известно, что в ходе потасовки игроки «Шинника» не получили серьезных травм. Российских игроков после произошедшего было решено переселить в другой отель.

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