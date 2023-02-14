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Источник заверил, что российские футболисты серьезно не пострадали в драке с украинцами в Турции

Елизавета Потейчук
13:32 14.02.2023
Собеседник телеканала допустил, что первой драку начала украинская сторона.
Источник заверил, что российские футболисты серьезно не пострадали в драке с украинцами в Турции
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Футболисты ярославского клуба «Шинник» не получили серьезных травм в массовой стычке со спортсменами из украинской команды «Минай». Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией, тем самым подтвердив факт драки.

«Факт стычки был. Никто не госпитализирован, серьезных травм нет», - сказал собеседник телеканала.

Кроме того, источник предположил, что первой начала конфликт именно украинская команда.

Напомним, драка между футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus. Ярославские футболисты находятся в Анталье на зимнем сборе. Потасовка началась в лифте, предположительно, из-за того, что представители закарпатского клуба якобы подошли к директору ярославского «Шинника» и потребовали от него спеть гимн Украины, но конфликт смогли уладить.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что на совещании, где присутствовали представители «Шинника», «Миная», организаторы сборов, сотрудники отеля и полицейские, было принято решение выселить россиян из отеля.

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