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Российские футболисты сменят отель после массовой драки с украинцами

Елизавета Потейчук
13:52 14.02.2023
Инициатором переселения стало руководство российской команды, сказал гендиректор «Шинника».
Российские футболисты сменят отель после массовой драки с украинцами
© Фото: Nicolas Lambert, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Футболисты российского футбольного клуба «Шинник» переедут в другой отель после массовой потасовки с представителями футбольной команды «Минай». Об этом заявил генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков. Он добавил, что инициатором переселения стало руководство российской команды.

«Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области», - сказал Кулаков в беседе с РИА Новости.

Потасовка произошла в турецком отеле Royal Seginus. Драка началась в лифте, предположительно, из-за того, что представители закарпатского клуба якобы подошли к директору ярославского «Шинника» и потребовали от него спеть гимн Украины, но конфликт смогли уладить. Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Звезде», что россияне не получили серьезных травм в массовой стычке.

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