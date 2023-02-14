В Турции произошла массовая драка между российскими и украинскими футболистами

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Футболисты российского клуба «Шинник» подрались с представителями украинской футбольной команды «Миная». Как сообщает агентство РИА Новости, инцидент произошел в турецком отеле Royal Seginus. Отмечено, что ярославские футболисты находятся в Анталье на зимнем сборе.

«Готовим официальный ответ, в скором времени опубликуем», - приводит агентство сообщение пресс-службы команды.

Напомним, 27 ноября 2022 года футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в конце матча Кубка России. Конфликт возник между Вильмаром Барриосом и Квинси Промесом сразу после окончания игрового времени. Позже к нему подключились другие игроки. Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал шестерых участников потасовки.