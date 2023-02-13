Власти США заявили, что случай с аэростатом Китая вынуждает их тщательнее следить за воздушным пространством

За последнее время были сбиты четыре воздушных объекта.

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Случай с заходом в воздушное пространство Соединенных Штатов китайского аэростата вынуждает американские власти тщательнее следить за активностью на этой высоте. Об этом журналистам заявила помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон.

«После инцидента с аэростатом КНР мы более тщательно отслеживаем активность в воздушном пространстве на данной высоте, чем объясняется тот факт, что нам удалось обнаружить больше объектов в небе», - приводит ее слова РИА Новости.

Немногим ранее в Пентагоне рассказали, что за последнее время были сбиты четыре воздушных объекта. В воскресенье, 12 февраля, был сбит восьмиугольный летательный объект со свисающими нитями. Он был уничтожен над озером Гурон на границе с Канадой в 14:42 по местному времени истребителем F-16.

В начале февраля власти США обнаружили летательный объект в своем воздушном пространстве, принадлежавший Китаю. Затем президент Джо Байден отдал приказ ликвидировать данный аппарат. Позже в Пентагоне заявили, что сбитый аэростат КНР наблюдал за стратегическими объектами США.