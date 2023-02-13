В Пентагоне рассказали о четвертом сбитом воздушном объекте за последнее время

В 14:42 по местному времени объект был сбит над озером Гурон истребителем F-16.

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В Пентагоне рассказали, что над озером Гурон в воскресенье был сбит восьмиугольный летательный объект со свисающими нитями, без какой-либо заметной нагрузки. По информации ведомства, это стало четвертым по счету происшествием в текущем месяце.

Напомним, череда появления в небе США воздушных объектов началась с китайского разведывательного воздушного шара. Четвертого февраля США сбили у своего побережья принадлежащий Китаю зонд.

Относительно восьмиугольного объекта американский президент Джо Байден дал распоряжение - уничтожить его. Истребитель F-16 ВВС США сбил объект в 14:42 по местному времени над озером Гурон на границе США и Канады.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне, сбитый объект не представлял угрозы с военной точки зрения, но мог затруднить воздушное сообщение, так как находился на высоте 6,1 километров. Вместе с тем, предположительно, объект мог вести наблюдение.

Немногим ранее приводилась информация, что над озером Гурон на границе с Канадой был сбит летательный объект. Об этом написал член Конгресса США - республиканец Джек Бергман.