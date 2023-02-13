Алисия Дэй рассказала о своих дальнейших планах после освобождения из зала суда

Немногим ранее американскую экоактивистку, арестованную за прогулку с теленком по Красной площади, отпустили из зала суда.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Американская экоактивстка Алисия Дэй, которая была арестована полицией на Красной площади за прогулку с теленком, рассказала, что собирается поехать в Казахстан к своему будущему мужу.

«Моя история не закончилась. Я буду помогать животным пока не умру», - добавила Дэй.

Также американская активистка отметила, что не жалеет о приезде в Россию.

Немногим ранее стало известно, что экоактивистку из США отпустили из зала суда, а ее дело направлено обратно в полицию.

Напомним, что Алисия Дэй была арестована 1 февраля судом на 13 суток за прогулку с теленком по Красной площади. Кроме того, ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.