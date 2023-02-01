Гулявшая с теленком по Красной площади американка арестована на 13 суток

До этого Алисии Дей суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Тверской суд Москвы заключил под стражу гражданку США Алисию Дей, гулявшую с теленком по Красной площади, на 13 суток. Отмечается, что на девушку составили два протокола, один из которых - по статье о несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, второй - по статье о сопротивлении полиции.

«Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста», - приводит РИА Новости слова судьи.

Немногим ранее Алисию Дей оштрафовали на 20 тысяч рублей по первому протоколу.

Напомним, арестованная рассказала, что заплатила водителю, и тот привез теленка по кличке Доктор на машине. Американка, по ее словам, хотела показать животному прекрасную столицу. Вместе с тем Алисия Дей подчеркнула, что ее поступок не был экологической акцией.