Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком

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Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей американке Алисии Дэй, которую задержали в среду утром на Красной площади за то, что она гуляла с теленком. Административное наказание вынесено в соответствии с первым протоколом.

Ранее американка призналась, что она действовала из благих намерений - ей просто хотелось показать одно из самых красивых мест страны теленку по кличке Доктор. Она также рассказала, что жалеет животное и не хочет, чтобы оно жило на ферме, поэтому снимает ему денник в конюшне и платит за его содержание.