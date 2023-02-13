Алисию Дэй отпустили на свободу из зала суда

Точка в деле экоактивистки еще не поставлена: полиция продолжает расследование.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"

Американскую экоактивистку Алисию Дэй отпустили на свободу из зала Троицкого суда. Но дело американки, которая выгуливала теленка на Красной площади и оказала сопротивление силовикам, еще не закрыто. Полиция продолжает расследование.

Ранее в суде американка призналась, что после двух недель под стражей в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово поняла значимость свободы и будет «больше ценить» возможность «слушать музыку и гулять».

Напомним, что американку задержали 1 февраля с теленком в центре Москвы. Экоактивистка кричала, что «животные - не еда», но на допросе заявила, что хотела просто показать теленку Доктор российскую столицу.