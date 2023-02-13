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В Каспийском море зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4

Игнат Далакян
15:34 13.02.2023
Сообщается, что подземные толчки произошли на глубине 60 метров в акватории Каспийского моря.
В Каспийском море зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4
© Фото: Ольга Головко, РИА Новости
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В акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно опубликованным данным, землетрясение произошло на глубине 60 метров в 14.19 по бакинскому времени.

Ранее подземные толчки были зафиксированы недалеко от Курил в акватории Тихого океана. Согласно сообщению Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 59 километрах от острова Симушир.

До этого серия землетрясений произошла на территории Турции и Сирии. Жертвами бедствия, согласно последним данным, стали около 1 400 человек в Сирии и почти 30 тысяч человек погибли в Турции. Сотрудники МЧС России также выехали на помощь на места трагедии.

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