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МЧС России спасли в Турции человека после 160 часов нахождения под завалами

Марина Крижановская
03:33 13.02.2023
После 160 часов нахождения под обломками человек был спасен сотрудниками МЧС России, Белоруссии и Киргизии.
МЧС России спасли в Турции человека после 160 часов нахождения под завалами
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press
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Российские спасатели, продолжающие помогать извлечению людей из-под завалов в Турции, обнаружили живого человека спустя 160 часов после землетрясения.

Сообщается, что МЧС России совместно с коллегами из Белоруссии и Киргизии извлекли спустя почти семь суток человека. Операция проводилась порядка четырех часов в темное время суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения», - информировало агентство.

Найденному гражданину была оказана медпомощь прямо внутри завала. После извлечения человек был передан врачам.

Также и в турецких СМИ рассказывают о чудесных спасениях людей, находившихся под завалами практически семь дней. Спустя 162 часа под завалами нашли 50-летнего мужчину. После 165 часов живой, но с травмами была найдена 44-летняя женщина. На 160-ом часу после землетрясения поисково-спасательные отряды в Антакье обнаружили женщину. Информацию сообщает портала Mynet.

По состоянию на вечер 12 февраля число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 29 605. При этом в поисково-спасательных работах задействованы 233 320 человек личного состава и 12 322 единиц автотранспорта и строительной техники.

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