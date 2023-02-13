Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

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В акватории Тихого океана недалеко от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 59 километрах от необитаемого острова Симушир.

Очаг толчков находился на глубине 101 километра. По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 08.56 по московскому времени. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее не территории Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. В результате разрушений в Сирии, по последним данным, погибли около 1 400 человек. Число жертв в Турции достигло почти 30 тысяч. На место трагедии российская сторона направила сотрудников МЧС РФ.