Число жертв землетрясения в Турции достигло 29 605

По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, почти 148 тысяч человек были эвакуированы в другие провинции.

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В результате сильного землетрясения в Турции число погибших достигло почти 30 тысяч человек. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«По состоянию на 15:55 (совпадает с мск) погибли 29 605 человек», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

Также сообщается, что около 148 тысяч жителей были эвакуированы в другие провинции. Всего, как отмечает ведомство, в поисково-спасательных работах задействованы 233 320 человек личного состава и 12 322 единиц автотранспорта и строительной техники.

Ранее заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, находящийся в городе Адана, предположил, что количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тысяч человек. Он добавил, что САР после сильного землетрясения оказалась в более сложной ситуации в связи с разрушительными потерянными годами гражданской войны.

Кроме того, в Роскосмосе опубликовали кадры тектонического разлома на юго-востоке Турции и затопленного аэропорта Хатай. Снимки были сделаны со спутника «Канопус-В».