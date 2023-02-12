В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29 605

Максим Крюков
17:34 12.02.2023
По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, почти 148 тысяч человек были эвакуированы в другие провинции.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29 605
© Фото: Serdar Ozsoy, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В результате сильного землетрясения в Турции число погибших достигло почти 30 тысяч человек. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«По состоянию на 15:55 (совпадает с мск) погибли 29 605 человек», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

Также сообщается, что около 148 тысяч жителей были эвакуированы в другие провинции. Всего, как отмечает ведомство, в поисково-спасательных работах задействованы 233 320 человек личного состава и 12 322 единиц автотранспорта и строительной техники.

Ранее заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, находящийся в городе Адана, предположил, что количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тысяч человек. Он добавил, что САР после сильного землетрясения оказалась в более сложной ситуации в связи с разрушительными потерянными годами гражданской войны.

Кроме того, в Роскосмосе опубликовали кадры тектонического разлома на юго-востоке Турции и затопленного аэропорта Хатай. Снимки были сделаны со спутника «Канопус-В».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:52 В стране и мире
В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper для разведки у границы с Белоруссией
17:34 В стране и мире
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29 605
16:53 В стране и мире
Global Times: неизвестный летающий объект заметили в небе над Китаем
16:21 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что США признают свою ответственность за диверсию на «Северных потоках»
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.