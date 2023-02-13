Канада закрыла воздушное пространство около границы с США для операции по ПВО

В Канаде указали, что данный шаг обусловлен проведением операции по противовоздушной обороне.

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Канадские власти приняли решение закрыть воздушное пространство на границе с Соединенными Штатами. Об этом информировало РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Решение приняло ведомство Nav Canada, ответственное за систему управления воздушным движением в стране. Отмечается, что это необходимо для проведения операции по противовоздушной обороне.

«Канада закрыла воздушное пространство в воскресенье вблизи Тобермори, Онтарио, который находится на озере Гурон, недалеко от границы с США», - сообщили в агентстве.

Сутками ранее Соединенные Штаты закрывали часть воздушного пространства над Монтаной у границы с Канадой. Тогда это было связано с деятельностью Минобороны и действовало в районе Гавра в штате Монтана.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что американские F-22 сбили воздушный объект над его страной. Он добавил, что объект над территорией Юкон был сбит по его приказу.

Чуть ранее СМИ сообщали, что противовоздушная оборона обеих стран засекла два летательных аппарата на севере континента. Информировалось, что был точно идентифицирован высотный воздушный объект над Северной Канадой.