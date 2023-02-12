Трюдо: американские F-22 сбили воздушный объект над Канадой
Американские истребители F-22 агентства NORAD (ПВО США и Канады) cбили воздушный объект над канадской территорией Юкон. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.
«Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады», - написал он в Twitter.
Теперь, по его словам, военным предстоит проанализировать обломки аэростата.
Он также отметил, что уже провел в связи с инцидентом переговоры с президентом США Джо Байденом.
Ранее канадский телеканал Global News сообщил, что NORAD засекли в небе над страной два воздушных шара. Это произошло через несколько дней после того, как подобные объекты были сбиты американской армией над Аляской и Атлантическим океаном. Ответственность за один из этих аэростатов взял на себя Китай, заявив, что США уничтожили их гражданский метеозонд.