В США закрыли часть воздушного пространства над Монтаной у границы с Канадой

Ограничение было связано с деятельностью министерства обороны и действовало в районе Гавра.

© Фото: Sam Eckholm, Planetpix, Globallookpress

Федеральное авиационное управление США на некоторое время закрывало часть воздушного пространства недалеко от границы с Канадой, сообщает Reuters. Ограничение было связано с деятельностью министерства обороны и действовало в районе Гавра в штате Монтана.

Уведомление авиационный регулятор опубликовал после того, как правительство Канады и Белый дом сообщили про сбитый беспилотный неопознанный объект. При этом точная причина ограничения не сообщается.

Отмечается, что Федеральное авиационное управление предпринимало аналогичные действия после того, как был сбит китайский метеозонд.

Напомним, недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что американские истребители F-22 агентства NORAD (ПВО США и Канады) cбили воздушный объект над канадской территорией Юкон.