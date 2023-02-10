Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 387

В минздраве страны заявили, что от стихии пострадали 2326 человек.

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В Сирии число жертв мощного землетрясения увеличилось до 1387. Об этом в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения страны. В ведомстве отметили, что пострадали 2326 человек.

«Число погибших выросло до 1387, пострадавших - до 2326», - заявили в минздраве Сирии.

Напомним, сильные подземные толчки, вызвавшие многочисленные разрушения, произошли 6 января. На помощь Сирии сразу же пришли российские военные. Они помогают в ликвидации последствий стихии.

Также ВКС РФ доставила более 20 тонн гуманитарных грузов. В страну привезли более четырех с половиной тонн продуктов питания. Кроме того, Россия направила в Сирию теплые одеяла.