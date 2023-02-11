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Асад поблагодарил специалистов МЧС России, помогающих в Сирии

Максим Крюков
15:42 11.02.2023
Российские спасатели рассказали президенту Сирии Башару Асаду о том, как идут поисково-спасательные работы, как происходит взаимодействие с сирийскими коллегами и зарубежными специалистами.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад прибыл в город Джебла, расположенный на западе страны, где российские спасатели ликвидируют последствия сильного землетрясения. Сирийский лидер лично поблагодарил специалистов из России за оказываемую помощь.

Башар Асад выразил восхищение работой специалистов МЧС РФ, которые в круглосуточном режиме разбирают завалы, борясь за жизни граждан ближневосточного государства. Российские специалисты рассказали президенту Сирии о ходе поисково-спасательных работ, взаимодействии с сирийскими коллегами и международными группами спасателей.

Накануне самолеты ВКС России доставили в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения жителей. Ил-76 доставил более четырех с половиной тонн продуктов питания: различные консервы, мука, макароны, подсолнечное масло, чай, кофе и супы быстрого приготовления. Также Россия направила в Сирию теплые одеяла.

В российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии обратили внимание международного сообщества на то, что профильные иностранные организации избегают оказания помощи гражданам, которые пострадали от землетрясения в САР. По данным ЦПВС, российским военнослужащим начиная с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек.

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