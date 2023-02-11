В Турции арестовали восемь человек, причастных к перестройке разрушившихся зданий

Власти Турции считают, что изменения вызвали обрушение сооружений и гибель людей во время сильного землетрясения в стране.

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В Турции силы безопасности взяли под арест восемь человек, подозреваемых во внесении изменений в конструкции зданий, которые были сделаны незаконно. Об этом пишет местная газета Yeni Safak.

По данным издания, турецкие власти считают, что трансформация вызвала разрушение сооружений и гибель граждан страны во время сильного землетрясения.

По предварительной информации, арестованные снесли несущие стен и колонны в строениях в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Как отмечает газета, в конструкции зданий также наблюдались строительные дефекты.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясения в стране выросло до 21 848, количество пострадавших перевалило за 80 тысяч. В субботу турецкий лидер прибыл в провинцию Шанлыурфа - первый регион, в котором завершили поисково-спасательные работы.