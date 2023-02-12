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Разрушить линию обороны боевиков: как бойцы ВС РФ освобождают территории в зоне спецоперации

Роман Закурдаев
22:24 12.02.2023
Понимая свою безысходность и безвыходное положение на линии боевого соприкосновения, украинские националисты применяют отравляющие вещества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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На этой неделе по критической инфраструктуре Украины вновь был нанесен массированный удар как с помощью высокоточного оружия, так и с помощью беспилотников.

В ночь на пятницу «Герани» вскрыли позиционные районы ПВО, были повреждены объекты на юге и востоке Украины. А уже утром ВКС России нанесли серию ракетных ударов по объектам по всей территории страны.

В результате в Харькове поврежден машинный зал ТЭЦ. В Запорожье целью стала ДнепроГЭС. В Днепропетровской области в районе Зеленодольска зафиксировано попадание ракеты в машинный зал Криворожской ТЭС. Один из генераторов перестал вырабатывать энергию и надолго выведен из строя. В Киеве и области под удар попали ТЭЦ-5 и еще несколько целей в других районах города. Также были нанесены удары по целям в Херсонской области, окрестностям Кременчуга, Краматорска и Винницы.

На земле российские подразделения на этой неделе закрепились в южной части Угледара. Туда вооруженные формирования украинских националистов в больших количествах перебрасывает свои резервы, и там сейчас самое горячее направление. Из освобожденных районов Угледара началась эвакуация мирного населения.

Штурмовые отряды закрепились и в северной части Артемовска. Под контроль взяты практически все дороги, идущие в город. На Купянском направлении освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области. Бои идут сейчас буквально в 5-6 километрах от самого Купянска.

О том, каких успехов добились российские военнослужащие в зоне спецоперации за неделю и как отреагировали независимые американские журналисты на использование украинскими боевиками химоружия - в материале Романа Закурдаева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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