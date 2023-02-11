МО РФ: 10 февраля был нанесен массированный удар по объектам энергосистемы Украины

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Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА по критически важным объектам энергосистемы Украины, которые обеспечивают деятельность производств оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной системы страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса», - сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что в результате слаженной работы «Южной» группировки войск, авиации и артиллерии на Донецком направлении за прошедшие сутки были ликвидированы более 140 украинских националистов, 2 БМП и 6 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства, самоходную гаубицу Krab калибром 155 мм польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Помимо этого, Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов украинских боевиков в районе города Херсон. Отмечается, что на Херсонском направлении российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.