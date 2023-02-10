В МО РФ сообщили об освобождении Двуречного в Харьковской области

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В Минобороны России рассказали об освобождении населенного пункта Двуречное. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», - заявил Конашенков.

В течение суток ударами армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районах Новоселовского в ЛНР, Гряниковки и Берестового в Харьковской области. Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери украинских боевиков в живой силе и военной технике на Купянском направлении. По словам Конашенкова, ВФУ потеряли более 70 своих боевиков, уничтожены две БМП, два автомобиля и две буксируемые гаубицы: американская 155-мм М777 и советская 122-мм Д-30.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение противнику в нескольких районах ЛНР. Суточные потери ВФУ в личном составе превысили сто человек. Уничтожены несколько единиц техники, включая боевую машину РСЗО «Град» и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. В районе Боровой уничтожен склад боеприпасов.