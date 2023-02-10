Пушилин сообщил об эвакуации гражданского населения из Угледара в Волноваху
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные закрепились в южной части города.
© Фото: Пресс-служба главы ДНР
Временно исполняющий сообщил об эвакуации эвакуации гражданских из Угледара в Волноваху.
«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», - сказал Пушилин журналистам.
Также Пушилин заявил, что Угледар - одно из горячих направлений на данный момент. Он добавил, что в южной части города сейчас закрепились российские подразделения.
При этом, по его словам, враг перебрасывает в город крупные резервы, но это не изменило планы российских военных.
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