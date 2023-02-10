Белый дом: на высоте 12 километров над Аляской был сбит неизвестный летательный аппарат

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Американские военные сбили в пятницу, 10 февраля, неизвестный летательный аппарат в небе над Аляской. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Могу подтвердить, что Министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушным пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 километров) и представлял определенную опасность для гражданской авиации», - сказал он на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.

Кирби добавил, что обломки летательного объекта упали на покрытые льдом морские пространства, и военные планируют поднять их. По его словам, по размерам устройство было гораздо меньше, чем китайский аэростат, который был сбит 4 февраля по приказу Джо Байдена.

После американский президент заявил, что отношения с Китаем не ухудшились из-за сбитого Соединенными Штатами китайского разведывательного воздушного шара. В беседе с ведущей глава Белого дома также уточнил, что не разговаривал с китайским лидером в связи с ситуацией с воздушным шаром, который американские военные приняли за разведывательный и сбили над Атлантическим океаном спустя два дня после обнаружения.