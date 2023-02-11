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Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера

Ян Брацкий
09:55 11.02.2023
По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 20 665 человек, пострадали более 80 тысяч.
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В турецкой провинции Хатай, пострадавшей от разрушительного землетрясения, образовался огромный провал в земле. Трещину глубиной около 30 метров и шириной более 200 метров сняло с коптера и опубликовало агентство IHA Haber. Расселина поделила надвое оливковое поле.

Накануне спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов в городе Хатай тело погибшей россиянки и ее ребенка. Спустя несколько часов нашли предполагаемого мужа и отца, который также погиб. Спасатели продолжают разбирать завалы в круглосуточном режиме. На месте трагедии развернуты палаточные городки и полевые госпитали. По последним данным, погибшими в результате землетрясения на юго-востоке республики числятся 20 665 человек, более 80 тысяч пострадали.

Серия подземных толчков магнитудой более семи сотрясла десять провинций Турции в минувший понедельник. Сотни домов лежат в руинах, помощь Турции оказывают спасатели многих стран. В числе первых откликнулась Россия, которая отправила поисковиков и необходимое оборудование не только в Турцию, но и в соседнюю Сирию, где также масштабные разрушения и многочисленные жертвы.

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