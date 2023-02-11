В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в Сирии после землетрясения

Люди в пострадавших районах остро нуждаются в питьевой воде и продовольствии.

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В Сирии люди после мощного землетрясения остро нуждаются в питьевой воде и продовольствии. Об этом заявил представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По словам представителя организации, если срочно не принять меры, то может возникнуть эпидемия, которая затронет миллионы людей. Также он отметил, что сирийский народ нуждается во всех видах помощи.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии обратили внимание международного сообщества на то, что профильные иностранные организации избегают оказания помощи гражданам, которые пострадали от землетрясения в САР.

При этом Россия оказывает огромную помощь Сирии. Так, военнослужащие ВС РФ занимаются ликвидацией последствий землетрясений. Кроме того, в страну доставляются гуманитарные грузы.