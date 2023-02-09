Корреспондент «Звезды» показала аэромобильный госпиталь российских спасателей в Турции

Жители турецкого города Кахрамнмараш, получившие ранения в результате сильных землетрясений, могут обратиться за помощью к российским специалистам.

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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 16 тысяч 170 человек. Раненых - больше 64 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Разборы завалов не останавливаются ни на минуту. В городе Кахрамнмараш заработал аэромобильный госпиталь МЧС России. Медики уже принимают пострадавших.

Буквально за один день Кахраманмараш превратился в современные Помпеи. Но здесь, в городе на юго-востоке Турции остались выжившие. Сегодня начал свою работу аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» в составе 40 медиков - долгожданный оплот помощи, в которой так нуждается местное население.

Аэромобильный госпиталь развернули на спортивной площадке. У крана с водой, к которому некогда подходили спортсмены, теперь сидят люди со сломанными ногами. Это те, кому уже оказали медицинскую помощь. На входе не прекращается очередь из людей, у всех разные ситуации - от простуды из-за переохлаждения до просьб оказать психологическую помощь, потому встречают их психологи. На теннисном корте - сами палаты, в которых зашивают раны, бинтуют, вправляют суставы, слушают сердцебиение. Да и сами наши медики - люди большой души, приехавшие на Средний Восток по зову сердца

«С травмами острыми люди сразу же поступают на распределение, на рентген, рассматриваются хирургом, оказывается первая помощь», - заявил врач-анестезиолог, реаниматолог Антон Князев.

Локация госпиталя выбрана неслучайно - практически в самом центре города, рядом с обрушившимися зданиями, где работает основная группа спасателей.

«Мы работаем автономно, у нас генераторы, и позволяют нам непрерывно работать также резервные генераторы», - сказал заместитель начальника отряда «Центроспас» МЧС России Артем Рагожников.

Электричество действительно здесь необходимо круглосуточно: проводить операции, делать рентген, просто предоставить освещение врачам, чтобы те смогли оперативно осмотреть пациента, потому что поток людей нескончаемый.

«Я пришел в больницу за помощью, и мне сказали, что есть случаи тяжелее, поэтому пришлось ждать три дня, а когда я услышал, что русские тут сформировали госпиталь, то приехал», - поделился местный житель Мустафа.

У семьи Мерве другая проблема - из-за того, что им с детьми долго пришлось находиться на улице, простудились дочери и заболели бронхитом.

«Сейчас после землетрясения живем в небольшом доме, там очень плохие условия, и поэтому дети сильно заболели, а лекарств нет. Спасибо за внимание и за помощь», - рассказала местная жительница Мерве.

Несмотря на травмы, те, кто в сознании, спокойно ждут своей очереди, паники нет. Ожидая врача, люди, объединенные общей бедой, находят новых знакомых, чтобы хоть на какое-то время забыть о собственной утрате.

«Большое спасибо спасателям, которые прибыли на помощь. У меня дом полностью разрушен, мы с сыном вышли оттуда живыми, но я потерял жену», - сказал Ибрагим Рашид.

Те, кто не получил травм от землетрясения, тоже стараются помочь пострадавшим и медикам.

«Мы здесь живем и стараемся помогать. Нас попросили привезти лекарства в российский госпиталь, потому что не все местные знают и понимают, как ими пользоваться», - отметил один из местных жителей.

В ближайшее время количество обращений может увеличиться, за помощью уже начинают приезжать люди с окраин Кахраманмараша, ожидаются пациенты и из области. Высококвалифицированные медики МЧС заранее готовы к таким ситуациям и окажут помощь всем обратившимся.

Ранее специалист из Нидерландов Фрэнк Хугербитс заявил, что серия мощных землетрясений в Турции повлекла за собой значительные изменения в распределении сейсмического напряжения в малоазиатском и ближневосточном регионах. Сейсмолог в составе научной организации SSGEOS, которая отслеживает влияние небесных тел на сейсмическую активность на Земле, 3 февраля предсказал мощные подземные толчки на территории Турции и Сирии, которые, по его словам, должны были произойти с 4 по 6 число.