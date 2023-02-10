В турецком Хатае из-под завалов достали тела россиянки с ребенком
Погибшую россиянку и ее ребенка извлекли из-под завалов в турецком городе Хатай. О ходе поисково-спасательных работ в разрушенном землетрясением городе рассказал заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России Петр Гриценко.
«Российские спасатели более двух суток проводили работы по поиску людей и разбору завалов. Пробираясь сквозь этажи многоэтажного здания обнаружили погибшую россиянку и ее ребенка. В ходе работ также были обнаружены две погибшие турчанки», - рассказал Гриценко.
С его слов, спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме и делают все от них зависящее. О том, что в городе Хатай пропали четверо россиян стало известно в минувшую среду. Ранее стало известно, что в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии погибли более 21 тысячи человек. По мере разбора завалов цифры постоянно растут.