В стране и мире В турецком Хатае из-под завалов достали тела россиянки с ребенком Ян Брацкий Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 21 тысячи человек. © Видео: МЧС России © Фото: Anne Pollmann, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Погибшую россиянку и ее ребенка извлекли из-под завалов в турецком городе Хатай. О ходе поисково-спасательных работ в разрушенном землетрясением городе рассказал заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России Петр Гриценко. «Российские спасатели более двух суток проводили работы по поиску людей и разбору завалов. Пробираясь сквозь этажи многоэтажного здания обнаружили погибшую россиянку и ее ребенка. В ходе работ также были обнаружены две погибшие турчанки», - рассказал Гриценко. С его слов, спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме и делают все от них зависящее. О том, что в городе Хатай пропали четверо россиян стало известно в минувшую среду. Ранее стало известно, что в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии погибли более 21 тысячи человек. По мере разбора завалов цифры постоянно растут. Экспертное мнение и аналитика