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Военные самолеты США и ФРГ регулярно летали над местом диверсии на «Северных потоках»

Ян Брацкий
09:01 11.02.2023
По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, летчики альянса могли страховать работающих на глубине диверсантов от случайного обнаружения.
Военные самолеты США и ФРГ регулярно летали над местом диверсии на «Северных потоках»
© Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Самолеты ВМС Соединенных Штатов Америки и Германии регулярно кружили над местом будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока» в рамках учений Baltops-22. Это следует из анализов треков в архиве Flightradar24. Ранее известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что согласно его данным, в июне прошлого года военные водолазы США заложили взрывчатку на дне Балтийского моря под прикрытием натовских учений, а позже бомбы были дистанционно активированы.

Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon регулярно летали над местом будущей диверсии. Полеты осуществлялись на малых высотах и почти всегда с выключенными транспондерами. Как отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, летчики НАТО могли прикрывать работу диверсионных групп.

«Возможно, уже в этот момент диверсанты вели закладку взрывчатки. Соответственно, им нужно было контролировать морскую акваторию на предмет наличия или отсутствия там судов, которые могли бы вскрыть проводимую операцию. <...> Все-таки операция проводилась в зоне интенсивного судоходства, а также в зоне, где активно работают средства контроля надводной и подводной обстановки», - рассказал он РИА Новости.

В своей статье, опубликованной 8 февраля, Сеймур Херш пишет, что президент США Джо Байден девять месяцев обсуждал детали спецоперации по подрыву потоков с Агентством национальной безопасности. В действие заложенную американцами взрывчатку привели норвежцы, считает Херш. По его данным, 26 сентября 2022 года самолет их ВМС сбросил гидроакустический буй, благодаря которому взрывчатка была активизирована.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал мировое сообщество к проведению всестороннего открытого расследования диверсии на газопроводах. Об этом заявили и во внешнеполитическом ведомстве. На Смоленской площади потребовали от Вашингтона объясниться по всем пунктам расследования Херша. Неприемлемым поведение США назвали в Китае.

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