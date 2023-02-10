МИД Китая ждет от США объяснений в ситуации с «Северными потоками»

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что если выводы о виновниках диверсии на «Северных потоках» соответствуют действительности, то поведение США является неприемлемым.

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Китай считает, что власти США должны объясниться перед мировым сообществом после публикации расследования журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, пишет РИА Новости.

Ранее известный журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что за диверсией на «Северных потоках» стоят спецслужбы США и лично президент Джо Байден. Согласно материалам Херша, американские водолазы заложили взрывчатку на дне Балтийского моря во время учений НАТО, а в действие бомбу привели норвежцы. Как утверждает Херш, Байден более девяти месяцев обсуждал диверсию с командой по нацбезопасности.

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Организацию Объединенных Наций привлечь к ответственности тех, кто организовал диверсии на «Северных потоках». В Кремле после ознакомления с результатами расследования Херша заявили о необходимости открытого международного расследования. Напомним, инцидент на трубопроводах произошел 26 сентября прошлого года. Повреждение нитей газовой магистрали сделало невозможным поставку российского газа европейским потребителям по дну Балтийского моря.