Количество погибших от землетрясения в Турции достигло 22 327 человек

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Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 22 327. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«По последним данным, число погибших составляет 22 327», - цитирует его РИА Новости.

Коджа добавил, что число раненых составляет 80 278 человек.

В понедельник с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, за ними последовали сотни афтершоков. Подземные толчки повлекли за собой многочисленные разрушения. По оценке ООН, общее число жертв стихийного бедствия может превысить 40 тысяч человек.

Ранее стало известно, что силы безопасности арестовали восемь человек, подозреваемых в незаконном внесении изменений в конструкции зданий. По данным издания Yeni Safak, турецкие власти считают, что именно эта трансформация вызвала разрушение сооружений.