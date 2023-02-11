В ООН заявили, что число жертв землетрясения в Турции может превысить 40 тысяч человек

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс добавил, что Сирия после сильного землетрясения оказалась в более сложной ситуации в связи с разрушительными потерянными годами гражданской войны.

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Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тыс. человек. Такое мнение выразил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, находящийся в городе Адана.

«Очень сложно дать точную оценку, поскольку еще предстоит разобрать завалы, но я уверен, что число [погибших] увеличится в два раза или больше», - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Заместитель генсека ООН отметил, что Сирия после сильного землетрясения оказалась в более сложном положении из-за разрушительных потерянных лет гражданской войны.

«Горькая правда о Сирии с гуманитарной точки зрения заключается в том, что потребности ее народа растут год от года и, несмотря на щедрые пожертвования, нам не удается их удовлетворить. В результате число жителей Сирии, живущих в полной нищете, увеличивается и сейчас достигает 90% населения», - добавил Гриффитс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясения в стране выросло до 21 848. Он добавил, что количество пострадавших составляет уже 80 104 человек. В субботу турецкий лидер прибыл в провинцию Шанлыурфа - первый регион, в котором завершили поисково-спасательные работы.

Также стало известно, что в Турции силы безопасности арестовали восемь человек, подозреваемых во внесении изменений в конструкции зданий, которые были сделаны незаконно. По данным издания Yeni Safak, турецкие власти считают, что трансформация вызвала разрушение сооружений и гибель граждан страны во время сильного землетрясения.