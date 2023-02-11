Генпрокуратура Украины завела дело на депутата, опубликовавшую карту Закарпатья в цветах Венгрии

Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

© Фото: Judit Petei, Facebook*

Генпрокуратура Украины завела дело на депутата Закарпатского областного совета Юдит Петеи, которая опубликовала карту Закарпатья в цветах венгерского флага. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Досудебное расследование будет вести Служба безопасности Украины (СБУ). Максимальное наказание по данной статье - десять лет лишения свободы.

Петеи в конце января опубликовала в социальной сети Facebook* (запрещена в России) фотографию карты Закарпатской области, часть которой была окрашена в цвета венгерского флага. Позже депутат удалила пост, заявив, что он был провокацией, организованной ее политическим врагами.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгров в Закарпатье в «жестком» порядке мобилизуют в ряды украинских вооруженных сил и многие из них погибают. Позже глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш отметил, что Венгрия не ратифицирует вступление Украины в ЕС, пока Киев не решит вопрос притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

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