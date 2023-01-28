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На Украине депутат «отдала» половину Закарпатской области Венгрии

Анна Назайкина
17:15 28.01.2023
Впоследствии Юдита Петеи удалила соответствующую публикацию со своей страницы.
На Украине депутат «отдала» половину Закарпатской области Венгрии
© Фото: Михайло Пецкович, Львів, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи на странице в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) опубликовала карту Закарпатской области Украины - половина региона окрашена в цвета венгерского флага, передает  «Мукачево. net».

На другой части региона - закарпатские леса. Посередине карты, как утверждается, написано: «Боже, храни Закарпатье».  

Предположительно после того, как данное фото вызвало бурную негативную реакцию у пользователей Сети, пост был удален. В настоящий момент его нет на странице депутата.

Как отмечает украинское издание, Петеи сделала публикацию после своих заявлений о притеснениях венгров в этом регионе.

Ранее, 26 января, в Министерстве иностранных дел Венгрии обратили на то, что венгров, проживающих в Закарпатской области, на Украине очень «жестко» мобилизуют, и многие из них так и не возвращаются домой.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации

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