В венгерском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что многие из мобилизованных венгров погибают на Украине.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Венгров в Закарпатье мобилизуют в ряды украинских вооруженных сил в «жестком» порядке, и многие из них погибают. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Наряду с украинцами погибают и венгры... Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит. Из них многие погибают», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что этот факт, в частности, является еще одной причиной, по которой Будапешт выступает за мирный переговорный процесс.

Несколькими днями ранее в МИД страны заявили, что власти Венгрии еще не приняли решение о новом пакете помощи киевскому режиму от Европейского союза.

Напомним, что утром 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Ее цели - освободить Луганскую и Донецкую народные республики, население которых подверглось геноциду со стороны действующего киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.