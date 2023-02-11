МО РФ: на Украине остановлена работа энергоемких производств ОПК после массированного удара

По данным Минобороны России, заблокирована переброска ж/д транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Украине остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса после нанесенного накануне массированного удара Вооруженными силами РФ. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что благодаря поражению важных объектов была заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного оружия, боеприпасов и резервов на линию боевого соприкосновения.

Вчера на всей территории Украины дважды за день объявляли воздушную тревогу. На карте Минцифры страны в красный цвет были окрашены все регионы.

Местные Telegram-каналы и власти сообщали, что взрывы звучали во многих украинских городах и областях. По их данным, ЧП были зафиксированы в Харькове, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Кременчуге, а также в Николаевской и Кировоградской областях.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.