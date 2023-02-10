В Киеве, Одессе и других городах Украины звучат взрывы

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Взрывы звучат во многих украинских городах и регионах, передают Telegram-каналы и местные власти.

Так, сообщается о ЧП в Харькове, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Кременчуге, а также в Николаевской и Кировоградской областях.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Изначально сирены зазвучали в Волынской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях, а также в Киеве.