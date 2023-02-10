По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
Изначально сирены зазвучали в Харьковской области.
© Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу, говорится на официальном ресурсе по оповещению населения.
Изначально сирены зазвучали в Харьковской области. Последней в красный цвет на карте минцифры страны окрасилась Сумская область.
Сегодня утром во всех областях Украины объявлялась воздушная тревога. Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве, Одессе, Кривом Роге и других городах.