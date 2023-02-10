По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

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На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу, говорится на официальном ресурсе по оповещению населения.

Изначально сирены зазвучали в Харьковской области. Последней в красный цвет на карте минцифры страны окрасилась Сумская область.

Сегодня утром во всех областях Украины объявлялась воздушная тревога. Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве, Одессе, Кривом Роге и других городах.