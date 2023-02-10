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Посол Григорьев: талибы* не выполнили своих обещаний при смене власти в Афганистане

Ян Брацкий
09:59 10.02.2023
По словам посла РФ в Таджикистане Семена Григорьева, в Афганистане продолжается активность террористов и производство наркотиков.
Посол Григорьев: талибы* не выполнили своих обещаний при смене власти в Афганистане
© Фото: Xinhua, GlobalLookPress
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Практически все обещания, которые талибы* (представители организации, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) давали при смене власти в Афганистане, не выполнены. Об этом заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

«Практически все обещания, которые талибы* давали, придя к власти, не выполнены. Талибы*, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Помимо того, что террористы продолжают действовать на территории страны, площадь посевов опиатов увеличивается, как и объемы производства наркотиков.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что запрещенное в России движение «Талибан»* может быть исключено из санкционного списка ООН, если в сфере соблюдения прав человека в Афганистане появится прогресс. Президент Владимир Путин, в свою очередь считает, что решение по Афганистану должно быть проработано консолидировано со всеми участниками международного общения.

*Талибан, талибы - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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