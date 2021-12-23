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Путин заявил что решение по «Талибану»* должно быть консолидированным

Алиса Кононенко
16:45 23.12.2021
По словам президента РФ, руководству Афганистана надо стремиться к тому, чтобы представить в управлении страной все этнические группы.
Путин заявил что решение по «Талибану»* должно быть консолидированным
© Фото: Oliver Weiken, dpa, Globallookpress
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Решение по Афганистану должно быть проработано консолидированно со всеми участниками международного общения, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается признания, в целом надо исходить из реалий - из того, что те силы, которые оказались во главе Афганистана будут настраиваться на то, чтобы в руководство страной были представлены все этнические группы. Только это, на мой взгляд, может создать условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане», - заявил Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

По словам президента РФ, сейчас прежде всего нужно оказать помощь афганскому народу, и сделать это должны те страны, которые наносили огромный ущерб афганской экономике в течение 20 лет.

«Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу, иначе там может голод наступить », - подчеркнул российский президент.

Он добавил, что Россию беспокоит транзит наркотрафика и экстремистских элементов из Афганистана на территорию стран Средней Азии, с которыми у РФ открытые границы, поэтому стабильность в этом государстве необходима.

«Мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения. У нас есть своя позиция - стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», - резюмировал Владимир Путин.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу была организована четвертая эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана граждан РФ, государств - членов ОДКБ и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России.

* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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