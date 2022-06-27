В Кремле назвали условие для признания Россией правительства талибов*

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Запрещенное в России движение «Талибан»* может быть исключено из санкционного списка ООН, если в сфере соблюдения прав человека в Афганистане появится прогресс. Тогда это станет основой для признания нового правительства. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Если будет прогресс на этих упомянутых направлениях (борьба с наркотрафиком, терроризмом, соблюдение прав человека), то может создаться такая ситуация, которая приведет к исключению функционеров движения талибов* из санкционного списка Совбеза ООН», - сказал в понедельник в ходе брифинга Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что в данный момент не может назвать последовательность - до или после решения ООН о снятии санкций Россия может признать «Талибан»* в качестве новых властей Афганистана. По его словам, главное, чтобы все условия по линии Совбеза ООН были выполнены.

Ранее по данному поводу высказывался президент России Владимир Путин. Он считает, что решение по Афганистану должно быть проработано консолидированно со всеми участниками международного общения.

* «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.