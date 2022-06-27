В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле назвали условие для признания Россией правительства талибов*

Сергей Лебедев
17:06 27.06.2022
Новое руководство Афганистана должно добиться исключения из санкционного списка Совбеза ООН.
В Кремле назвали условие для признания Россией правительства талибов*
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Читайте нас на:

Запрещенное в России движение «Талибан»* может быть исключено из санкционного списка ООН, если в сфере соблюдения прав человека в Афганистане появится прогресс. Тогда это станет основой для признания нового правительства. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Если будет прогресс на этих упомянутых направлениях (борьба с наркотрафиком, терроризмом, соблюдение прав человека), то может создаться такая ситуация, которая приведет к исключению функционеров движения талибов* из санкционного списка Совбеза ООН», - сказал в понедельник в ходе брифинга Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что в данный момент не может назвать последовательность - до или после решения ООН о снятии санкций Россия может признать «Талибан»* в качестве новых властей Афганистана. По его словам, главное, чтобы все условия по линии Совбеза ООН были выполнены.

Ранее по данному поводу высказывался президент России Владимир Путин. Он считает, что решение по Афганистану должно быть проработано консолидированно со всеми участниками международного общения.

* «Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Леонид Федун покидает пост вице-президента «Лукойла»
17:06 В стране и мире
В Кремле назвали условие для признания Россией правительства талибов*
16:45 В стране и мире
В МИД ДНР сообщили, что Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником
16:24 В стране и мире
Bild: ВСУ применяют в Донбассе немецкие гаубицы
16:18 В стране и мире
Еврокомиссия признала наличие проблемы транзита в Калининград
Популярное
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.