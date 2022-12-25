В стране и мире Aamaj News: в Кабуле недалеко от посольства России прогремел взрыв Игнат Далакян Информации о причинах взрыва и пострадавших пока нет. © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: В Кабуле в дипломатическом районе Дар-уль-Аман прогремел взрыв. «Несколько минут назад в районе Дар-уль-Аман, в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула, произошел взрыв. Пока нет сведений о характере и жертвах этого взрыва», - передает «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство Aamaj News. Ранее днем 5 сентября прогремел взрыв у здания дипмиссии РФ, когда дипломаты вышли объявить имена претендентов на получение визы. Охранники посольства заметили и застрелили смертника на подходе к посольству, однако он успел привести взрывное устройство в действие. В результате теракта погибли двое сотрудников посольства. Погибшие и пострадавшие есть также среди мирных афганских граждан. Экспертное мнение и аналитика